"Капля в море": Французский военный оценил возможную отправку войск на Украину
Полковник ВС Франции Вотравер: Наёмников не хватит, чтобы противостоять ВС РФ
Французские военнослужащие. Обложка © ТАСС / EPA / Robert Ghement
Две бригады военнослужащих, которые Франция в состоянии отправить на Украину, несопоставимы по размерам и мощи с ВС РФ. Об этом в эфире LCI заявил французский полковник в отставке Александр Вотравер.
"Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной Российской армии", — отметил военный эксперт.
По его словам, уже в ближайшее время на Украину отправятся пять-шесть тысяч французских военных, но использовать их самостоятельно не получится, так как они подчинены командованию НАТО.
Ранее стало известно о первых боях французского легиона с Армией России в Донбассе. Наёмники прибыли на помощь 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Славянске. По мнению бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, Москва не станет долго терпеть увеличение численности французских войск, даже если это будут солдаты Иностранного легиона. Однако военный эксперт не решился прогнозировать ответ России.