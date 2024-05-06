"Капля в море": Французский военный оценил возможную отправку войск на Украину

Две бригады военнослужащих, которые Франция в состоянии отправить на Украину, несопоставимы по размерам и мощи с ВС РФ. Об этом в эфире LCI заявил французский полковник в отставке Александр Вотравер.

"Плохая новость заключается в том, что этих сил будет совершенно недостаточно для противостояния полумиллионной Российской армии", — отметил военный эксперт.

По его словам, уже в ближайшее время на Украину отправятся пять-шесть тысяч французских военных, но использовать их самостоятельно не получится, так как они подчинены командованию НАТО.