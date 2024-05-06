МИД: Учения России с ядерным оружием должны остудить "горячие головы" Запада

Российские учения с применением нестратегического ядерного оружия должны остудить "горячие головы" западных стран, которые создают угрозы безопасности РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России.

"В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц и предпринятых рядом стран НАТО резко дестабилизирующих действий, направленных на нагнетание силового давления на РФ и создание дополнительных угроз безопасности нашей страны в привязке к конфликту на Украине и вокруг неё", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Там также отметили, что все вышеперечисленные причины подтолкнули Россию задействовать в учениях средства ядерного сдерживания. Ожидается, что такая мера должна повлиять на страны Запада и Украину. Такой шаг призван "остудить головы" противника, а также показать недоброжелателям риски, на которые они идут, поддерживая киевский режим и рассматривая прямое столкновение с Россией, подчеркнули в МИД.