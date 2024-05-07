В Белоруссии начали внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
ВС Белоруссии в четверг, 7 мая, начали проверку готовности сил и средств носителей тактического оружия. В готовность к выполнению задач приводят дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилью самолётов Су-25. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.
В Белоруссии начали проверку носителей тактического ядерного оружия. Видео © Telegram / ВоенТВ Беларуси
"Сегодня получил распоряжение от главнокомандующего Вооружёнными силами республики Беларусь на проведение внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья тактических самолётов Су-25", — отметил он.
В свою очередь государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович указал, что в результате будет отработана подача ядерных боеприпасов на средства доставки. По его словам, такая проверка организована на фоне той, что ранее проводила Россия.
"В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия", — начальник Генштаба ВС Белоруссии и первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич.
Напомним, в понедельник, 6 мая, Генштаб России заявил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Это решение было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Как заявили в МИД РФ, учения должны остудить "горячие головы" Запада.