В Белоруссии начали внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия

ВС Белоруссии в четверг, 7 мая, начали проверку готовности сил и средств носителей тактического оружия. В готовность к выполнению задач приводят дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилью самолётов Су-25. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

В Белоруссии начали проверку носителей тактического ядерного оружия. Видео © Telegram / ВоенТВ Беларуси

"Сегодня получил распоряжение от главнокомандующего Вооружёнными силами республики Беларусь на проведение внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья тактических самолётов Су-25", — отметил он.

В свою очередь государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович указал, что в результате будет отработана подача ядерных боеприпасов на средства доставки. По его словам, такая проверка организована на фоне той, что ранее проводила Россия.

"В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия", — начальник Генштаба ВС Белоруссии и первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич.