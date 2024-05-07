Россия вынуждена проводить ядерные учения в ответ на наглую политику Запада, заявил Антонов
Антонов назвал учения ядерных сил вынужденной мерой в ответ на политику Запада
Проведение Россией учений с нестратегическим ядерным оружием — это вынужденная мера в ответ на агрессивную риторику коллективного Запада. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику "коллективного Запада", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.
Посол подчеркнул, что Запад создаёт неприемлемые угрозы безопасности для России и её граждан. Он также заметил, что США и их союзники постоянно расширяют поставки Киеву всё более "смертоносных вооружений", которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории РФ.
По словам Антонова, Москва никому не угрожает, однако "слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстёгиваемом ими повышении ставок" Россия будет использовать все имеющиеся средства для защиты собственного суверенитета и территориальной целостности. Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится, предупредил дипломат.
Накануне Генштаб РФ сообщил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Это решение принималось в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Как заявили в МИД РФ, эти учения должны остудить "горячие головы" Запада.