Россия вынуждена проводить ядерные учения в ответ на наглую политику Запада, заявил Антонов

Проведение Россией учений с нестратегическим ядерным оружием — это вынужденная мера в ответ на агрессивную риторику коллективного Запада. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику "коллективного Запада", — говорится в комментарии дипломата, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.

Посол подчеркнул, что Запад создаёт неприемлемые угрозы безопасности для России и её граждан. Он также заметил, что США и их союзники постоянно расширяют поставки Киеву всё более "смертоносных вооружений", которые предназначены для убийства русских людей и ударов по территории РФ.