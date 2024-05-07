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7 мая, 00:53

В Госдепе не увидели причин корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ

Вашингтон не видит причин корректировать ядерные силы США в ответ на решение Москвы провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления", — сказал он на брифинге.

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Чиновник добавил, что Соединённые Штаты не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.

Напомним, Генштаб РФ 6 мая сообщил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Это решение принималось в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В МИД РФ указали, что эти учения должны остудить "горячие головы" Запада.

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X / U.S. Army

Артур Лапсаков
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