В Госдепе не увидели причин корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ
Вашингтон не видит причин корректировать ядерные силы США в ответ на решение Москвы провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления", — сказал он на брифинге.
Чиновник добавил, что Соединённые Штаты не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.
Напомним, Генштаб РФ 6 мая сообщил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Это решение принималось в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В МИД РФ указали, что эти учения должны остудить "горячие головы" Запада.
X / U.S. Army