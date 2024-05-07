В Госдепе не увидели причин корректировки ядерных сил в ответ на учения РФ

Вашингтон не видит причин корректировать ядерные силы США в ответ на решение Москвы провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы не видели никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления", — сказал он на брифинге.

Чиновник добавил, что Соединённые Штаты не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.