Встретил улыбчивый Лукашенко: Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

Владимир Путин прилетел в Минск. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Самолёт главы российского государства совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Визит Путина продлится два дня: 24 мая состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в узком и в расширенном составах.