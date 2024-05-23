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Регион
23 мая, 20:12

Встретил улыбчивый Лукашенко: Путин прибыл в Минск

Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

Владимир Путин прилетел в Минск. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Самолёт главы российского государства совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Визит Путина продлится два дня: 24 мая состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в узком и в расширенном составах.

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Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин намерен отправиться с официальным визитом в Узбекистан в конце мая. Туда российский лидер направится после Белоруссии.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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