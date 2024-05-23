Встретил улыбчивый Лукашенко: Путин прибыл в Минск
Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.
Владимир Путин прилетел в Минск. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Самолёт главы российского государства совершил посадку в Национальном аэропорту Минск. Визит Путина продлится два дня: 24 мая состоятся переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко в узком и в расширенном составах.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Путин намерен отправиться с официальным визитом в Узбекистан в конце мая. Туда российский лидер направится после Белоруссии.