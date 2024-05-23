Кремль назвал две страны, куда полетит Путин после Китая
Ушаков сообщил о планах Путина посетить Узбекистан 26–27 мая
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин намерен отправиться с официальным визитом в Узбекистан 26–27 мая. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье — в понедельник — в Узбекистан", — пояснил он, отвечая на соответсвующий вопрос.
Напомним, сразу после инаугурации президент РФ Владимир Путин посетил Китай. Глава государства побывал в Пекине и Харбине. В рамках поездки он провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином многочасовые официальные и неформальные переговоры. Политики обсудили украинский конфликт, построение справедливого миропорядка и укрепление отношений держав.