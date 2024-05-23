Кремль назвал две страны, куда полетит Путин после Китая

Президент РФ Владимир Путин намерен отправиться с официальным визитом в Узбекистан 26–27 мая. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье — в понедельник — в Узбекистан", — пояснил он, отвечая на соответсвующий вопрос.