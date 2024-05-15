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15 мая, 20:43

Путин прилетел в Китай с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Вечером 15 мая самолёт с российским лидером приземлился в Пекине. Это первая международная поездка президента страны после его переизбрания и вступления в должность.

Предполагается, что визит Путина в КНР пройдёт в два этапа: 16 мая российский лидер будет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин.

Владимир Путин прилетел в Китай. Видео © Life.ru

Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай: главное
Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай: главное

Ранее Владимир Путин объяснил, почему именно Китай стал первой точкой визита после инаугурации. Причиной этому стал высокий уровень отношений Москвы и Пекина.

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Кадр видео Life.ru

Артур Лапсаков
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