Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации
Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнёрства России с КНР
Президент Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин, 2019 год. Обложка © Kremlin.ru
Китай стал первой страной, которую российский лидер Владимир Путин посетит после инаугурации, из-за высокого уровня отношений Москвы и Пекина. Об этом президент заявил в интервью китайскому агенству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации", — подчеркнул президент.
В ходе интервью президент также заявил, что отношения двух стран развиваются за счёт позиции председателя КНР Си Цзиньпина, который является мудрым и дальновидным руководителем. По словам российского лидера, в основе партнёрства Москвы и Пекина остаются принципы равноправия и доверия, взаимного уважения суверенитета и учёта интересов друг друга.
Напомним, что Путин посетит Китай 16–17 мая. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера после переизбрания. В Кремле сообщили, что Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности. Во Франции же увидели в предстоящей поездке российского лидера тревожный сигнал для Запада.