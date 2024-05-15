Путин объяснил, почему посетит Китай первым после инаугурации

Китай стал первой страной, которую российский лидер Владимир Путин посетит после инаугурации, из-за высокого уровня отношений Москвы и Пекина. Об этом президент заявил в интервью китайскому агенству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность Президента Российской Федерации", — подчеркнул президент.