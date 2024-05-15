Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай: главное
Президент Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Глава государства Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. В ходе него российский лидер затронул тему российско-китайских отношений, украинского урегулирования, а также упомянул о попытках западных государств изолировать Россию. Life.ru собрал главные высказывания президента.
Путин побеседовал с китайским агентством в преддверии своего визита в КНР, который состоится 16–17 мая. В интервью российский лидер отметил беспрецедентный уровень отношений Москвы и Пекина и сообщил, что именно по этой причине Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации. Президент также отметил, что отношения двух стран развиваются за счёт позиции председателя КНР Си Цзиньпина, который является мудрым и дальновидным руководителем.
Внимание глава государства уделил и теме украинского кризиса. Путин напомнил, что Москва открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта. В этой связи президент пояснил, что переговоры по этому вопросу должны проходить с учётом гарантий безопасности как для противоборствующей стороны, так и для России. При этом прочность этих гарантий со стороны Запада вызывает у Москвы сомнения.
В продолжение темы президент подчеркнул, что западные государства не готовы к честному и равноправному диалогу с Россией, вместо этого они усердно пытаются "наказать" и ослабить нашу страну. По словам президента, западные страны не готовы к честному и открытому разговору с Россией и не собираются обсуждать первопричины кризиса на планете, одним из проявлений которых стал конфликт на Украине. Как заметил Путин, именно позиция Запада в предыдущие годы привела к таким потрясениям в мире.
Упомянул президент и о том, что страны Запада под предводительством США отказывают другим народам в выборе индивидуальной модели развития, так как боятся лишиться своего глобального доминирования. Стремясь обеспечить собственное благополучие за счёт остальных государств, они прибегают к неоколониальным методам. Такое положение дел не устраивает ни Россию, ни её партнёров.
Несмотря на санкции и давление Запада, Россия справится со всеми намеченными планами. В частности, речь идёт о задачах, поставленных в Послании Федеральному собранию, которые Путин назвал фундаментальными. По его словам, экономические показатели России растут, но главным для страны остаётся повышение благосостояния жителей и эффективное развитие всех отраслей.