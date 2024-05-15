Путин дал интервью агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай: главное

Глава государства Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. В ходе него российский лидер затронул тему российско-китайских отношений, украинского урегулирования, а также упомянул о попытках западных государств изолировать Россию. Life.ru собрал главные высказывания президента.

Путин побеседовал с китайским агентством в преддверии своего визита в КНР, который состоится 16–17 мая. В интервью российский лидер отметил беспрецедентный уровень отношений Москвы и Пекина и сообщил, что именно по этой причине Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации. Президент также отметил, что отношения двух стран развиваются за счёт позиции председателя КНР Си Цзиньпина, который является мудрым и дальновидным руководителем.

Внимание глава государства уделил и теме украинского кризиса. Путин напомнил, что Москва открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта. В этой связи президент пояснил, что переговоры по этому вопросу должны проходить с учётом гарантий безопасности как для противоборствующей стороны, так и для России. При этом прочность этих гарантий со стороны Запада вызывает у Москвы сомнения.

В продолжение темы президент подчеркнул, что западные государства не готовы к честному и равноправному диалогу с Россией, вместо этого они усердно пытаются "наказать" и ослабить нашу страну. По словам президента, западные страны не готовы к честному и открытому разговору с Россией и не собираются обсуждать первопричины кризиса на планете, одним из проявлений которых стал конфликт на Украине. Как заметил Путин, именно позиция Запада в предыдущие годы привела к таким потрясениям в мире.