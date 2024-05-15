Путин видит проблему с надёжностью получения гарантий безопасности от Запада

Москве требуются гарантии безопасности, однако их надёжность со стороны западных стран является проблемным вопросом. Такое заявление в интервью китайскому агентству Синьхуа сделал российский лидер Владимир Путин.

Говоря о переговорном процессе с Украиной, глава государства сообщил, что они должны проходить с учётом гарантий безопасности как для противоборствующей стороны, так и для России. При этом прочность этих гарантий вызывает у Москвы сомнения.

"Главная проблема — это как раз надёжность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", — пояснил президент.