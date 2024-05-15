Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая
Путин: Торговые отношения РФ и КНР демонстрируют иммунитет к внешним вызовам
Глава государства Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. В частности, в ходе беседы российский лидер рассказал, что торговые отношения Москвы и Пекина демонстрируют иммунитет к внешним вызовам. Его текст опубликован на сайте Кремля.
"Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям. <…> Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей", — подчеркнул президент.
По словам российского лидера, Россия и Китай показывают успехи в торговом взаимодействии, что на фоне экономических неприятностей Запада указывает на верность курса Москвы и Пекина.
Как сообщал Life.ru, Путин посетит Китай 16–17 мая. Этот визит станет первой зарубежной поездкой российского лидера после переизбрания. В Кремле сообщили, что Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности. Во Франции же увидели в предстоящей поездке российского лидера тревожный сигнал для Запада.
Глава государства Владимир Путин. Обложка © kremlin