Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая

Глава государства Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии своего визита в Китай. В частности, в ходе беседы российский лидер рассказал, что торговые отношения Москвы и Пекина демонстрируют иммунитет к внешним вызовам. Его текст опубликован на сайте Кремля.

"Торгово-экономические отношения между нашими странами развиваются стремительными темпами, демонстрируя устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям. <…> Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей", — подчеркнул президент.