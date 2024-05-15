Путин положительно оценил подходы Китая к урегулированию кризиса на Украине

Российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа напомнил о том, что Москва открыта к диалогу по Украине для мирного урегулирования конфликта. Однако, как подчеркнул президент, переговоры должны учитывать её интересы и идти вкупе с обсуждением глобальной стабильности. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По словам главы государства, Россия хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Вместе с этим он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу. При этом переговоры должны учитывать интересы всех вовлечённых в этот конфликт стран, в том числе и интересы Москвы.

"Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причём это должны быть надёжные гарантии", — пояснил Путин.

Говоря об украинском конфликте, президент также подчеркнул, что Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию этого кризиса. Путин заявил, что в Пекине прекрасно понимают его первопричины, что нашло отражении в мирном плане КНР из 12 пунктов.