Си Цзиньпин сделал предложение Макрону и фон дер Ляйен по Украине

Китай, Франция и Евросоюз должны принимать меры, чтобы не допускать эскалации боевых действий на Украине, и разрабатывать условия для мирных переговоров. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трёхсторонних переговоров в Париже с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса", — приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.