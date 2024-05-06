Си Цзиньпин сделал предложение Макрону и фон дер Ляйен по Украине
Си Цзиньпин: Китай, Франция и ЕС должны вместе пресечь эскалацию на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / EPA / GONZALO FUENTES
Китай, Франция и Евросоюз должны принимать меры, чтобы не допускать эскалации боевых действий на Украине, и разрабатывать условия для мирных переговоров. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трёхсторонних переговоров в Париже с французским президентом Эмманюэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Китай, Франция и ЕС желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса", — приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин предлагает собеседникам сообща устранять побочные эффекты конфликта, противостоять обострению ситуации на фронте, формировать условия для мирного урегулирования, гарантировать международную энергетическую и продовольственную безопасность. Три стороны также должны вместе следить за сохранением стабильности промышленных цепочек поставок, уверен он.
О европейском турне Си Цзиньпина стало известно в конце апреля. Сейчас китайский лидер находится во Франции, однако в его путешествии ещё два пункта — Сербия и Венгрия. По данным французских СМИ, Макрон будет пытаться договориться с Си Цзиньпином, чтобы тот попросил Владимира Путина о прекращении огня на время грядущих летних Олимпийских игр в Париже.