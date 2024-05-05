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5 мая, 15:05

Си Цзиньпин прилетел с женой в Париж в рамках европейского турне

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон с жёнами — Пэн Лиюань и Брижит Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Xi&#x27;s Moments

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон с жёнами — Пэн Лиюань и Брижит Макрон. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Xi's Moments

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в аэропорт Париж-Орли, где его встречал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он назвал целью своего визита беседу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которой будут обсуждаться отношения между двумя странами, а также насущные региональные и международные вопросы. Видео публикует BFMTV в соцсети X.

Си Цзиньпин вместе со своей женой прибыл во Францию. Видео © X / BFMTV

Китайского лидера сопровождают в поездке его жена Пэн Лиюань, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. Ожидается, что завтра, 6 мая, Си Цзиньпин встретится с Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее стало известно о европейском турне Си Цзиньпина, в ходе которого китайский лидер планирует посетить Францию, Венгрию и Сербию. Первой остановкой, как и ожидалось, стал Париж. По данным французских СМИ, темой визита председателя КНР к Макрону станет прекращение огня во всех конфликтах на период летних Олимпийских игр в Париже. В свою очередь, американские СМИ сообщают, что французский президент собирается попытаться уговорить китайского коллегу, чтобы тот убедил Владимира Путина закончить СВО.

Макрон решил надавить на Си Цзиньпина с помощью своей пиренейской бабушки
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Владимир Озеров
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