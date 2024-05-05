Си Цзиньпин прилетел с женой в Париж в рамках европейского турне

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в аэропорт Париж-Орли, где его встречал премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Он назвал целью своего визита беседу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которой будут обсуждаться отношения между двумя странами, а также насущные региональные и международные вопросы. Видео публикует BFMTV в соцсети X.