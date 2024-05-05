Макрон решил надавить на Си Цзиньпина с помощью своей пиренейской бабушки

Французский президент Эмманюэль Макрон планирует надавить на председателя Китайской Народной Республики во время его визита в Париж, надеясь склонить лидера Китая Си Цзиньпина к сокращению торгового дисбаланса и вынудить его применить своё влияние на РФ для разрешения украинского конфликта. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет Reuters.

Агентство утверждает, что, руководствуясь именно такими политическими мотивами, Макрон 7 мая отвезёт китайского лидера в Пиренеи, откуда родом бабушка французского президента по материнской линии. Кроме того, это станет встречным жестом Си Цзиньпину, предложившему главе Франции поучаствовать в чайной церемонии в бывшем доме главы Китая в Гуанчжоу. Источник агентства напомнил, что Макрону свойственно пытаться наладить личную связь с главами иностранных государств, таким образом привлекая их на свою сторону. А инсайдер в Елисейском дворце убеждён, что Франция попробует использовать авторитет Китая для влияния на Россию и склонения Москвы к переговорам по Украине.

Если вас удивляет, почему вдруг воинственный правитель Франции хочет уговорить Россию завершить конфликт на Украине миром, да ещё и через посредника, то политик в одном из недавних интервью объяснил, какую цель преследовали его резкие высказывания о возможном вводе войск в Незалежную. Это произошло после того, как недоумение его поведением выразил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Французский лидер сказал, что эти заявления были сделаны вовсе не для того, чтобы повысить напряжённость в отношениях с Россией, а должны были "напустить тумана". При этом глава Франции заверил, что не закрывал двери для переговоров с Москвой.

"Какая же слабость — априори устанавливать ограничения по отношению к такому противнику. Напротив, мы должны лишить его всякой видимости, поскольку именно это создаёт потенциал для сдерживания. Смысл стратегической двусмысленности заключается в том, чтобы ни о чём не рассказывать слишком подробно", — раскрыл свою стратегию Макрон.