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5 мая, 02:20

Макрон: Дальность и мощность ракет России подвергают Европу опасности

Потенциал российских баллистических ракет подвергает европейские государства опасности, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит газета La Tribune.

"Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", — сказал французский лидер, указав среди находящихся под угрозой Литву, Румынию и Польшу.

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По словам Макрона, безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, ведь она находится в 1,5 тысячи километров от границ Европы.

При этом Макрон уверен, что с Россией необходимо продолжать диалог. Французский лидер также уверен, что в отношениях с Москвой нужно придерживаться политики "стратегической двусмысленности".

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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