Макрон: Дальность и мощность ракет России подвергают Европу опасности
Потенциал российских баллистических ракет подвергает европейские государства опасности, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит газета La Tribune.
"Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", — сказал французский лидер, указав среди находящихся под угрозой Литву, Румынию и Польшу.
По словам Макрона, безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, ведь она находится в 1,5 тысячи километров от границ Европы.
При этом Макрон уверен, что с Россией необходимо продолжать диалог. Французский лидер также уверен, что в отношениях с Москвой нужно придерживаться политики "стратегической двусмысленности".
VK / Минобороны России