Макрон: Дальность и мощность ракет России подвергают Европу опасности

Потенциал российских баллистических ракет подвергает европейские государства опасности, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит газета La Tribune.

"Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают всех нас опасности", — сказал французский лидер, указав среди находящихся под угрозой Литву, Румынию и Польшу.

По словам Макрона, безопасность европейцев поставлена на карту на Украине, ведь она находится в 1,5 тысячи километров от границ Европы.