Песков назвал очень опасными слова Макрона об отправке войск на Украину

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является очень опасным. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлечённости — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция", — подчеркнул представитель Кремля.