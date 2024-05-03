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3 мая, 09:46

Песков назвал очень опасными слова Макрона об отправке войск на Украину

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является очень опасным. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлечённости — на земле — в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция", — подчеркнул представитель Кремля.

Захарова предположила, что слова Макрона о войсках на Украине зависят от "цикла"
Захарова предположила, что слова Макрона о войсках на Украине зависят от "цикла"

Напомним, с начала года Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако союзникам Парижа пришлось открещиваться от этих заявлений. 2 мая Макрон снова не исключил отправки войск на Украину.

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Getty Images / Chesnot

Александр Юнашев
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