Захарова предположила, что слова Макрона о войсках на Украине зависят от "цикла"
Захарова: Слова Макрона об отправке войск на Украину "связаны с днями недели"
Мария Захарова и Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office, Kay Nietfeld
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину как-то связаны с днями недели, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Видимо, это как-то связано с днями недели у него — цикл такой", — цитирует Захарову ТАСС.
Напомним, с начала года Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако союзникам Парижа пришлось открещиваться от этих заявлений. На этом фоне министры обороны Франции и РФ Себастьян Лекорню и Сергей Шойгу провели разговор, в ходе которого последний предупредил, что Париж в случае реализации таких планов будут ждать проблемы. 2 мая Макрон снова не исключил отправки войск на Украину.