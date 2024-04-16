Bloomberg счёл неуклюжими метания Макрона между ролью миротворца и провокатора

Президент Франции Эмманюэль Макрон мечется между ролью миротворца и провокатора, поэтому все его заявления по Украине выглядят как минимум неуклюже. Такую оценку призывам французского лидера к увеличению военной помощи ВСУ даёт обозреватель агентства Bloomberg Аня Нуссбаум.

Другое противоречие в словах Макрона связано с его убеждением, что Европе, в частности Франции, не стоит рассчитывать на союзников, а строить свою безопасность в одиночку. По мнению обозревателя, это точно не способствует сближению европейцев и обнуляет его попытки вооружить Украину за счёт европейских налогоплательщиков.

"Фундаментальная проблема для Макрона заключается в том, что до сих пор ему не удалось активизировать ни французских избирателей, ни экономическую и военную мощь своим подходом. И поэтому он изо всех сил пытается подкрепить свою риторику жёсткой силой, соразмерной угрозам, с которыми он сталкивается. Добавьте к этому лоббирование рискованных гамбитов, которые нервируют заинтересованных сторон как внутри страны, так и за рубежом", — рассуждает журналистка, добавив, что Макрон в этой роли выглядит "неуклюже".