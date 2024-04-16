Предложение французского президента Эмманюэля Макрона о перемирии на период проведения Олимпийских игр в Париже является не чем иным, как уловкой. По словам председателя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, целью этой идеи является предоставление времени ВСУ для передышки.

"Требование Макрона о перемирии — это не проявление миролюбивой политики, а стремление дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население. Его предложение — уловка", — пояснил он в беседе с РИА "Новости".

Смирнов считает, что, если Макрон действительно заинтересован в прекращении огня, ему стоит показать это своим примером, перестав снабжать Киев оружием.