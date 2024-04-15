Макрон объяснил, почему Израиль будет выступать на Олимпиаде под своим флагом, а Россия — нет

На предстоящей Олимпиаде в Париже Израиль будет выступать под своим флагом и гимном, а Россия лишена этого, потому что Тель-Авив нельзя назвать "нападающей стороной". С соответствующим заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на неё", — сказал глава Пятой республики в эфире телеканала BFMTV.