Макрон объяснил, почему Израиль будет выступать на Олимпиаде под своим флагом, а Россия — нет
Макрон высказался о различии подходов к участию Израиля и России в Олимпиаде
На предстоящей Олимпиаде в Париже Израиль будет выступать под своим флагом и гимном, а Россия лишена этого, потому что Тель-Авив нельзя назвать "нападающей стороной". С соответствующим заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной. Он подвергся террористической атаке и отвечает на неё", — сказал глава Пятой республики в эфире телеканала BFMTV.
Также Макрон назвал справедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Игры-2024 в нейтральном статусе.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В преддверии соревнований Макрон анонсировал предложение о прекращении огня на Украине на время соревнований. В середине марта президент России Владимир Путин признался, что не слышал о таком заявлении французского коллеги.
Напомним, Международный олимпийский комитет ждёт всего около 40 атлетов из России на Играх в Париже. Они не смогут участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. Даже зрители не имеют права приносить с собой национальную атрибутику. Также МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Ранее стало известно, что российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.
TACC / ABACA / Stevens Tomas