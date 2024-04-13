Сийярто назвал унизительным допуск россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе

Смешивать политику со спортом и наказывать представителей неугодных стран "нейтральным статусом" неприемлемо. Так прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

"Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям. А ещё я считаю унизительным, что мы позволяем спортсменам соревноваться только так, что они могут носить лишь белое, лишь синее, лишь чёрное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают", — сказал дипломат, выступая на конференции в Будапеште.