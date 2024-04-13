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13 апреля, 00:22

Сийярто назвал унизительным допуск россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Смешивать политику со спортом и наказывать представителей неугодных стран "нейтральным статусом" неприемлемо. Так прокомментировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов.

"Я считаю, что нельзя наказывать спортсменов по геополитическим мотивам и принуждать их к политическим заявлениям. А ещё я считаю унизительным, что мы позволяем спортсменам соревноваться только так, что они могут носить лишь белое, лишь синее, лишь чёрное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают", — сказал дипломат, выступая на конференции в Будапеште.

По его мнению, когда появляются идеи о том, чтобы не допускать спортсменов какой-то страны к соревнованиям, это означает, что "мы находимся очень глубоко на дне", ведь Олимпиада всегда была инструментом мира, а не войны. Сийярто посетовал, что сейчас мир спорта полностью пропитан геополитикой и идеологией.

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Напомним, Международный олимпийский комитет ждёт всего около 40 атлетов из России на Играх в Париже. Они не смогут участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. Даже зрители не имеют права приносить с собой национальную атрибутику. Также МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Ранее стало известно, что российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.

Лариса Сафронова
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