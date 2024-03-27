"Желающих выступать без флага и гимна нет": Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде

Ведущие российские лучники не будут участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут летом в Париже. Об этом рассказал глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

"Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо". Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду", — приводит его слова ТАСС.