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27 марта, 12:25

"Желающих выступать без флага и гимна нет": Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде

Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Ведущие российские лучники не будут участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут летом в Париже. Об этом рассказал глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

"Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо". Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду", — приводит его слова ТАСС.

Также Ешеев добавил, что для получения нейтрального статуса спортсмены из РФ должны были пройти проверку в международной федерации. При этом за изучение персональных данных на предмет соответствия требованиям допуска на Игры каждый должен был заплатить две тысячи швейцарских франков.

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Ранее Life.ru сообщал, что МОК ждёт порядка 40 российских атлетов на Играх в Париже. При этом Россия не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. После выставления условий начали поступать публичные предложения о том, что РФ стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, но глава Минспорта РФ Олег Матыцин с инициативой не согласился. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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