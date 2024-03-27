"Желающих выступать без флага и гимна нет": Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде
Российские лучники отказались от участия в Олимпиаде в Париже
Ведущие российские лучники не будут участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут летом в Париже. Об этом рассказал глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.
"Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и "Динамо". Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду", — приводит его слова ТАСС.
Также Ешеев добавил, что для получения нейтрального статуса спортсмены из РФ должны были пройти проверку в международной федерации. При этом за изучение персональных данных на предмет соответствия требованиям допуска на Игры каждый должен был заплатить две тысячи швейцарских франков.
Ранее Life.ru сообщал, что МОК ждёт порядка 40 российских атлетов на Играх в Париже. При этом Россия не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. После выставления условий начали поступать публичные предложения о том, что РФ стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, но глава Минспорта РФ Олег Матыцин с инициативой не согласился. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн.
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