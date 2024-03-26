"Команда бомжей без флага": Винер раскритиковала нейтральный статус для российских спортсменов

Для российских спортсменов унизительно ехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париж в нейтральном статусе. Такое мнение выразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

"Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы — ещё и под музыку, похожую на похоронный марш, вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОК (Международным олимпийским комитетом. — Прим. Life.ru) не допущены ни в каком статусе!" — отметила она в беседе с РИА "Новости".

По мнению Винер, выступать россиянам в нейтральном статусе было бы допустимо, если бы так делали спортсмены из других стран. Сейчас же весь мир, как указала она, участвует в параде закрытия и открытия соревнований, кроме России.