"Команда бомжей без флага": Винер раскритиковала нейтральный статус для российских спортсменов
Винер: Ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе унизительно для россиян
Ирина Винер. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Для российских спортсменов унизительно ехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париж в нейтральном статусе. Такое мнение выразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
"Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы — ещё и под музыку, похожую на похоронный марш, вместо гимна. И командные виды спорта из России вообще МОК (Международным олимпийским комитетом. — Прим. Life.ru) не допущены ни в каком статусе!" — отметила она в беседе с РИА "Новости".
По мнению Винер, выступать россиянам в нейтральном статусе было бы допустимо, если бы так делали спортсмены из других стран. Сейчас же весь мир, как указала она, участвует в параде закрытия и открытия соревнований, кроме России.
"Моё мнение было озвучено ещё в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду", — считает Винер.
17 марта Life.ru сообщал, что МОК ждёт порядка 40 российских атлетов на Играх в Париже. При этом Россия не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. После выставления условий начали поступать публичные предложения о том, что РФ стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, но глава Минспорта РФ Олег Матыцин с инициативой не согласился. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн.