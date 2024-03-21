Чернышенко призвал россиян ехать на ОИ в Париж, несмотря на кабальные условия МОК
Чернышенко считает, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду
Логотип Олимпийского комитета России. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Российским спортсменам, которые всё же смогут получить допуск на Олимпиаду-2024 в Париже, стоит ехать на соревнования, несмотря на жёсткие условия Международного олимпийского комитета. Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остаётся <...> Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", — сказал он журналистам.
При этом Чернышенко добавил, что МОК пытается сделать условия допуска на ОИ для российских спортсменов неприемлемыми, создав новый гимн для нейтральных атлетов. Вице-премьер не нашёл приличных слов, чтобы охарактеризовать эти потуги Международного олимпийского комитета.
"В разное время мы сталкивались с разными ситуациями, но, конечно, до такого никогда не доходило. Это говорит о том, что международная система управления спортом больна и ангажирована, работает в угоду капиталистических интересов очень ограниченного круга стран", — подчеркнул он.
Напомним, 17 марта стало известно, что МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже. Но не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять РФ. После этого начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, но глава Минспорта России Олег Матыцин с инициативой не согласился. А 19 марта сообщалось, что МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн.