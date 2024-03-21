Чернышенко призвал россиян ехать на ОИ в Париж, несмотря на кабальные условия МОК

Российским спортсменам, которые всё же смогут получить допуск на Олимпиаду-2024 в Париже, стоит ехать на соревнования, несмотря на жёсткие условия Международного олимпийского комитета. Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остаётся <...> Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", — сказал он журналистам.

При этом Чернышенко добавил, что МОК пытается сделать условия допуска на ОИ для российских спортсменов неприемлемыми, создав новый гимн для нейтральных атлетов. Вице-премьер не нашёл приличных слов, чтобы охарактеризовать эти потуги Международного олимпийского комитета.