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21 марта, 07:43

Чернышенко призвал россиян ехать на ОИ в Париж, несмотря на кабальные условия МОК

Чернышенко считает, что российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду

Логотип Олимпийского комитета России. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Логотип Олимпийского комитета России. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Российским спортсменам, которые всё же смогут получить допуск на Олимпиаду-2024 в Париже, стоит ехать на соревнования, несмотря на жёсткие условия Международного олимпийского комитета. Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Созданные Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия таковы, что практически никто из наших спортсменов поехать туда и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность остаётся <...> Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", — сказал он журналистам.

При этом Чернышенко добавил, что МОК пытается сделать условия допуска на ОИ для российских спортсменов неприемлемыми, создав новый гимн для нейтральных атлетов. Вице-премьер не нашёл приличных слов, чтобы охарактеризовать эти потуги Международного олимпийского комитета.

"В разное время мы сталкивались с разными ситуациями, но, конечно, до такого никогда не доходило. Это говорит о том, что международная система управления спортом больна и ангажирована, работает в угоду капиталистических интересов очень ограниченного круга стран", — подчеркнул он.

Плющенко объяснил Life.ru, почему российским спортсменам важно поехать на Олимпиаду
Плющенко объяснил Life.ru, почему российским спортсменам важно поехать на Олимпиаду

Напомним, 17 марта стало известно, что МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже. Но не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять РФ. После этого начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, но глава Минспорта России Олег Матыцин с инициативой не согласился. А 19 марта сообщалось, что МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн.

Александра Вишнякова
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