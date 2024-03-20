Плющенко объяснил Life.ru, почему российским спортсменам важно поехать на Олимпиаду
Плющенко: Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду
Прославленный фигурист Евгений Плющенко выступил против бойкота Олимпийских игр и заявил, что даже при нынешних ограничениях поехал бы на соревнования. Свою позицию двукратный олимпийский чемпион объяснил в беседе с Life.ru.
Плющенко заявил, что даже при нынешних ограничениях поехал бы на Олимпиаду. Видео © Life.ru
"Да, конечно [поехал бы на Олимпиаду под нейтральным статусом]. Потому что я прекрасно понимаю, что я поеду за Россию, за свою страну. Очень важно даже под нейтральным статусом поехать. Потому что всё мировое сообщество и мы будем переживать, и все мы будем знать, что это наши спортсмены. Надо доказать, что мы сильнее, победив их", — подчеркнул Плющенко.
Напомним, 17 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже. Но не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять РФ. После этого начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, при этом глава Минспорта России Олег Матыцин с инициативой не согласился. Глава МОК Томас Бах отреагировал на возможный бойкот со стороны РФ и заявил, что атлеты не несут вины за деяния властей. 19 марта сообщалось, что МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр. При этом решение по закрытию Олимпиады ещё не принято.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.
ТАСС / Сергей Карпухин