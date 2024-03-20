Плющенко объяснил Life.ru, почему российским спортсменам важно поехать на Олимпиаду

"Да, конечно [поехал бы на Олимпиаду под нейтральным статусом]. Потому что я прекрасно понимаю, что я поеду за Россию, за свою страну. Очень важно даже под нейтральным статусом поехать. Потому что всё мировое сообщество и мы будем переживать, и все мы будем знать, что это наши спортсмены. Надо доказать, что мы сильнее, победив их", — подчеркнул Плющенко.