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20 марта, 03:03

Условия МОК по отношению к российским атлетам охарактеризовали как кабальные

Юрист Алексеев назвал кабальными условия МОК по отношению к россиянам

Решения Международного олимпийского комитета по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024 противоречат актам международного спортивного права. Так о выставленных комитетом условиях перед Играми в Париже высказался юрист Сергей Алексеев.

По словам эксперта, МОК уже несколько лет занимается дискриминацией наших атлетов. На этот раз представителей двух стран не допустят к командным видам спорта, запретив демонстрировать государственную символику. Председатель комиссии Ассоциации юристов РФ по спортивному праву подчеркнул, что россияне и белорусы не нарушали никаких правил и не давали повода относиться к себе неподобающим образом.

"Выдвинули ряд кабальных, необоснованных, дискриминирующих наших спортсменов условий, которые в принципе противоречат актам международного спортивного права", — осудил комитет собеседник телеканала "360".

МОК: 12 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду в Париже
МОК: 12 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду в Париже

19 марта стало известно, что МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр. Решение по закрытию Олимпиады ещё не принято.

Обложка ©

Unsplash / Dave Kim

Илья Пушкарев
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