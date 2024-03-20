Условия МОК по отношению к российским атлетам охарактеризовали как кабальные

Решения Международного олимпийского комитета по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024 противоречат актам международного спортивного права. Так о выставленных комитетом условиях перед Играми в Париже высказался юрист Сергей Алексеев.

По словам эксперта, МОК уже несколько лет занимается дискриминацией наших атлетов. На этот раз представителей двух стран не допустят к командным видам спорта, запретив демонстрировать государственную символику. Председатель комиссии Ассоциации юристов РФ по спортивному праву подчеркнул, что россияне и белорусы не нарушали никаких правил и не давали повода относиться к себе неподобающим образом.