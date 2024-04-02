"Дискриминационные условия": Российские гребцы отказались участвовать в Олимпиаде

Российские гребцы не примут участия в отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже и в самих ОИ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

"Тренерский штаб сборной команды совместно со спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (Worldrowing) и Международным олимпийским комитетом", — говорится в сообщении.

В ФГСР добавили, что президиум федерации на заседании, которое состоялось 2 апреля, поддержал это решение. По словам президента ФГСР Алексея Спирина, сложившаяся ситуация противоречит всем спортивным законам и нормам, а атлеты весьма болезненно и чувствительно реагируют на все заявления и выставляемые дополнительные условия, которые являются дискриминационными, имеют неизвестные последствия и финансовые обязательства.

Европейская квалификационная регата пройдёт с 25 по 28 апреля в Сегеде (Венгрия). С 19 по 21 мая в Люцерне (Швейцария) состоится финальная квалификационная регата. Олимпиада в Париже назначена на 26 июля – 11 августа.