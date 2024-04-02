"Дискриминационные условия": Российские гребцы отказались участвовать в Олимпиаде
ФГСР сообщила об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх
Российские гребцы не примут участия в отборочных соревнованиях к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже и в самих ОИ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).
"Тренерский штаб сборной команды совместно со спортсменами после обсуждения на общем собрании приняли решение об отказе от участия в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже на условиях-обязательствах, обозначенных Международной федерацией гребного спорта (Worldrowing) и Международным олимпийским комитетом", — говорится в сообщении.
В ФГСР добавили, что президиум федерации на заседании, которое состоялось 2 апреля, поддержал это решение. По словам президента ФГСР Алексея Спирина, сложившаяся ситуация противоречит всем спортивным законам и нормам, а атлеты весьма болезненно и чувствительно реагируют на все заявления и выставляемые дополнительные условия, которые являются дискриминационными, имеют неизвестные последствия и финансовые обязательства.
Европейская квалификационная регата пройдёт с 25 по 28 апреля в Сегеде (Венгрия). С 19 по 21 мая в Люцерне (Швейцария) состоится финальная квалификационная регата. Олимпиада в Париже назначена на 26 июля – 11 августа.
Ранее от участия в Олимпийских играх отказались российские лучники. Они не захотели выступать без флага и гимна РФ.
Напомним, что МОК ждёт всего порядка 40 российских атлетов на Играх в Париже. При этом РФ не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. После выставления условий начали поступать публичные предложения о том, что России стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, но глава Минспорта РФ Олег Матыцин с инициативой не согласился. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн.