НОК Украины призвал не допускать российских борцов к Олимпийским играм

Национальный олимпийский комитет Украины призвал не допускать к Олимпиаде в Париже борцов из России и Белоруссии из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки специальной военной операции. Соответствующее заявление появилось на сайте НОК Незалежной.

"Руководители украинских спортивных учреждений призывают международных партнёров принять меры по соблюдению рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно нейтрального статуса спортсменов из РФ и России и не допускать этих лиц к участию в международных соревнованиях", — говорится в сообщении.