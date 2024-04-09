Великобритания поддержала участие россиян в Олимпийских и Паралимпийских играх

Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом пишет газета The Times.

По её данным, министр спорта Британии Стюарт Эндрю отправил письма на имена глав Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, где заявил, что поддерживает решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к соревнованиям.