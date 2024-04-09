Великобритания поддержала участие россиян в Олимпийских и Паралимпийских играх
The Times: Британия поддержала участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024
Великобритания поддержала участие российских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом пишет газета The Times.
По её данным, министр спорта Британии Стюарт Эндрю отправил письма на имена глав Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса, где заявил, что поддерживает решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к соревнованиям.
Напомним, МОК ждёт всего около 40 атлетов из России на Играх в Париже. По условиям комитета, РФ не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Ранее стало известно, что российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.
Shutterstock / FOTODOM