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6 апреля, 09:25

Винер хочет созвать совет для принятия решения по участию России в Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года из-за пренебрежительного отношения Международного олимпийского комитета. Она призвала созвать тренерский совет, на котором будет принято соответствующее решение.

"Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее. Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идёт конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение", заявила Винер РИА "Новости".

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Напомним, МОК ждёт всего около 40 атлетов из России на Играх в Париже. По условиям комитета, РФ не имеет права участвовать в командных видах спорта и использовать любую символику. 19 марта сообщалось, что МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр, а также придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.

Каринэ Гевондян
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