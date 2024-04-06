Винер хочет созвать совет для принятия решения по участию России в Олимпиаде

"Мы попираем всю нашу историю и наше настоящее. Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идёт конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение", — заявила Винер РИА "Новости".