"Это ужасно": Глава МОК высказался о допинг-скандале вокруг Валиевой
Глава МОК Бах признался, что возмущён поддержкой Валиевой со стороны властей РФ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пожаловался на то, что российскую фигуристку Камилу Валиеву в России считают невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые представились неким "африканским чиновником". Полный ролик их разговора опубликован в телеграм-канале блогеров.
Так, в ходе разговора с пранкерами Бах признался, что крайне возмущён тем, что российские власти начали защищать Валиеву с самого начала допингового скандала. Более того, даже сам президент РФ Владимир Путин заявлял тогда, мол, спортсменка абсолютно невиновна, обратил внимание глава МОК. По его мнению, вся эта ситуация ужасна.
"Даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство повторило это и даже оказало Валиевой особый приём и особую честь. Они заявили, что поддерживают её и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно, это ужасно, что там происходит", — посетовал Бах.
Напомним, из-за обвинений в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд 29 января принял решение отстранить Валиеву от соревнований и аннулировать её золотую медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине. 7 марта появилась информация о том, что российский Минспорт исключил фигуристку из состава сборной РФ. Сама Тарасова отказалась комментировать решение министерства, добавив, что исключение Валиевой незначительно. К слову, заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что не имеет ни малейшего представления о том, как в организм её подопечной мог попасть допинг.
TACC / Сергей Бобылев