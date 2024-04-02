"Это ужасно": Глава МОК высказался о допинг-скандале вокруг Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пожаловался на то, что российскую фигуристку Камилу Валиеву в России считают невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые представились неким "африканским чиновником". Полный ролик их разговора опубликован в телеграм-канале блогеров.

Так, в ходе разговора с пранкерами Бах признался, что крайне возмущён тем, что российские власти начали защищать Валиеву с самого начала допингового скандала. Более того, даже сам президент РФ Владимир Путин заявлял тогда, мол, спортсменка абсолютно невиновна, обратил внимание глава МОК. По его мнению, вся эта ситуация ужасна.