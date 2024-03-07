Тарасова отказалась комментировать исключение Валиевой из сборной России

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не придаёт никакого значения исключению фигуристки Камилы Валиевой из состава нашей национальной сборной. Об этом сообщает "Газета.ru".

"По Камиле Валиевой не буду никаких комментариев давать", — заявила она.