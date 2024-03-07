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7 марта, 15:50

Тарасова отказалась комментировать исключение Валиевой из сборной России

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не придаёт никакого значения исключению фигуристки Камилы Валиевой из состава нашей национальной сборной. Об этом сообщает "Газета.ru".

"По Камиле Валиевой не буду никаких комментариев давать", — заявила она.

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Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил от соревнований российскую фигуристку Камилу Валиеву и лишил её олимпийского золота из-за допинг-скандала, случившегося после Олимпиады в Пекине. А сегодня стало известно, что Министерство спорта РФ исключило её из состава национальной сборной.

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ТАСС / Сергей Бобылёв

Владимир Озеров
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