"Откуда это взялось?": Тутберидзе рассказала иностранным журналистам о допинге у Валиевой
Тутберидзе заявила, что не понимает, как в организме Валиевой оказался допинг
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что совершенно не понимает, как в организме её подопечной Камилы Валиевой оказался допинг. Наставница 17-летней спортсменки подчеркнула, что по ходу олимпийского сезона все её анализы были чистыми.
"У меня очень много вопросов, что это и откуда это взялось. Никто не хотел думать разумно. Она везде, на всех стартах до и после, была чистая. Зачем на чемпионате России ей давать допинг?" — сказала Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK.
Она добавила, что в фигурном катании не требуется бежать быстрее или прыгать дальше, чтобы применять какие-то стероиды и прочие запрещённые вещества.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд (СAS) лишил Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. В результате первое место отдали США, а второе — Японии. По официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин.
TACC / Сергей Бобылев