"Откуда это взялось?": Тутберидзе рассказала иностранным журналистам о допинге у Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что совершенно не понимает, как в организме её подопечной Камилы Валиевой оказался допинг. Наставница 17-летней спортсменки подчеркнула, что по ходу олимпийского сезона все её анализы были чистыми.

"У меня очень много вопросов, что это и откуда это взялось. Никто не хотел думать разумно. Она везде, на всех стартах до и после, была чистая. Зачем на чемпионате России ей давать допинг?" — сказала Тутберидзе в интервью японскому телеканалу NHK.