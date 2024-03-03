Валиева откровенно рассказала японцам о допинговом скандале

Фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма "Исповедь Валиевой" японского телеканала NHK. В нём она, в частности, подчеркнула, что не нарушала антидопинговые правила сознательно.

"Мы проходим курсы [Российского антидопингового агентства (РУСАДА)]. Я старалась максимально следовать правилам, так как ехала на Олимпийские игры и настраивала себя, что это прекрасный праздник спорта", — отметила 17-летняя спортсменка.

По словам Валиевой, ради соревнований она много работала, однако в результате получила негативные эмоции.