Валиева откровенно рассказала японцам о допинговом скандале
Фигуристка Камила Валиева: Я не принимала допинг сознательно
Камила Валиева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26
Фигуристка Камила Валиева дала интервью для документального фильма "Исповедь Валиевой" японского телеканала NHK. В нём она, в частности, подчеркнула, что не нарушала антидопинговые правила сознательно.
"Мы проходим курсы [Российского антидопингового агентства (РУСАДА)]. Я старалась максимально следовать правилам, так как ехала на Олимпийские игры и настраивала себя, что это прекрасный праздник спорта", — отметила 17-летняя спортсменка.
По словам Валиевой, ради соревнований она много работала, однако в результате получила негативные эмоции.
Как сообщал Life.ru, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. У российской сборной отобрали лидерство в командном турнире на Играх в Пекине. В результате первое место отдали США, а второе — Японии.