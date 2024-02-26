Россия подала три апелляции на решение отобрать олимпийское золото фигуристов

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов командного турнира спортсменов по фигурному катанию на Олимпийских играх, которые проходили в Пекине в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее ISU после решения CAS о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой вместо золота присудил российской сборной бронзу. Третье место рассчитывали получить представители Канады, однако они опустились на четвёртую строчку. В ISU уточнили, что это решение было основано на всесторонней экспертной оценке по правовым вопросам.

Первую апелляцию подали канадские спортсмены, Федерация фигурного катания (Skate Canada) и Олимпийский комитет страны. Представители спортивных организаций требуют пересчитать баллы после аннулирования результатов фигуристки Камилы Валиевой и присудить североамериканским фигуристам бронзу.

Кроме того, зарегистрированы апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) и российских фигуристов (Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александра Галлямова, Анастасии Мишиной, Никиты Кацалапова, Виктории Синициной). Россия требует вернуть команде первое место.