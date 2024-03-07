Минспорт исключил Валиеву из сборной России после допингового скандала

Как сообщал Life.ru, 29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. А в начале этого года у российской сборной отобрали лидерство в командном турнире на Играх в Пекине. В результате первое место отдали США, а второе — Японии.