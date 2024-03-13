Тарасова заявила о готовности извиниться перед Тутберидзе, но при одном условии
Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой
Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова принести извинения Этери Тутберидзе за свои слова о её причастности к допинговому скандалу, но при одном условии: если узнает всю правду по делу фигуристки Камилы Валиевой.
"Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь", — цитирует Тарасову ТАСС.
Напомним, из-за обвинений в употреблении допинга Валиеву отстранили от соревнований и аннулировали её золотую медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее заявила, что основным виновником допингового скандала вокруг российской фигуристки является её тренер Этери Тутберидзе. Сама наставница назвала такие слова клеветой и потребовала от Тарасовой извинений.