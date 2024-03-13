Тарасова заявила о готовности извиниться перед Тутберидзе, но при одном условии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что готова принести извинения Этери Тутберидзе за свои слова о её причастности к допинговому скандалу, но при одном условии: если узнает всю правду по делу фигуристки Камилы Валиевой.