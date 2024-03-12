Тарасова раскрыла, на ком лежит вина за допинговый скандал вокруг Валиевой
Тарасова: Валиева могла получить таблетку с допингом только от тренера
Фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Основным виновником допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой является её тренер. Такое заявление в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1" сделала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?" — убеждена она.
Отметим, что Валиева тренировалась под началом заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.
Напомним, из-за обвинений в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд 29 января принял решение отстранить Валиеву от соревнований и аннулировать её золотые медали, завоёванные на Олимпийских играх в Пекине. 7 марта появилась информация о том, что российский Минспорт исключил фигуристку из состава сборной РФ. Сама Тарасова отказалась комментировать решение Министерства спорта, добавив, что исключение Валиевой незначительно. К слову, сама Этери Тутберидзе заявила, что не имеет ни малейшего представления о том, как в организм её подопечной мог попасть допинг.