Тарасова раскрыла, на ком лежит вина за допинговый скандал вокруг Валиевой

Основным виновником допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой является её тренер. Такое заявление в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1" сделала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?" — убеждена она.