Роднина сослалась на "отсутствие выбора" в вопросе исключения Валиевой из сборной

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оправдала решение Минспорта об исключении Камилы Валиевой из российской сборной. По её словам, это вынужденная мера, альтернатив здесь быть не могло.

"Это не вопрос справедливости, это вопрос того, что она ещё два года на дисквалификации. Ей даже нельзя тренироваться, я всех ограничений не помню", — приводит заявление Родниной телеканал "Звезда".