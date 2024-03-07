Роднина сослалась на "отсутствие выбора" в вопросе исключения Валиевой из сборной
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оправдала решение Минспорта об исключении Камилы Валиевой из российской сборной. По её словам, это вынужденная мера, альтернатив здесь быть не могло.
"Это не вопрос справедливости, это вопрос того, что она ещё два года на дисквалификации. Ей даже нельзя тренироваться, я всех ограничений не помню", — приводит заявление Родниной телеканал "Звезда".
О том, что Камилу Валиеву исключили из состава национальной сборной после допингового скандала, Life.ru сообщил 7 марта. А в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил несовершеннолетнюю фигуристку олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. При этом у всей российской сборной отобрали первое место в командном турнире на Играх в Пекине. Россия подала на это решение сразу три апелляции.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова