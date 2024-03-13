Адвокат объяснил, что грозит Тарасовой за обвинения в адрес Тутберидзе
Адвокат Калинов: Тарасовой за слова о Тутберидзе грозит штраф до 1 млн рублей
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, Владимир Гердо
Если дело из-за слов Татьяны Тарасовой о том, что таблетку с допингом фигуристке Камиле Валиевой дала заслуженный тренер Этери Тутберидзе, всё-таки заведут, то она может получить штраф до одного миллиона рублей. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.
"Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй, Уголовного кодекса "Клевета с использованием средств массовой информации или совершённая в публичном выступлении". Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет", — приводит его слова "Газета.Ru".
При этом он выразил сомнение, что лишение свободы будет иметь место в данном случае. По его мнению, даже если суд признает Тарасову виновной, то в её случае всё обойдётся минимальным штрафом.
Напомним, из-за обвинений в употреблении допинга Валиеву отстранили от соревнований и аннулировали её золотую медаль, которую спортсменка получила на Олимпиаде в Пекине. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, виновником допингового скандала является Тутберидзе. В ответ она назвала заявления клеветой и призвала коллегу извиниться.