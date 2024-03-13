Адвокат объяснил, что грозит Тарасовой за обвинения в адрес Тутберидзе

Если дело из-за слов Татьяны Тарасовой о том, что таблетку с допингом фигуристке Камиле Валиевой дала заслуженный тренер Этери Тутберидзе, всё-таки заведут, то она может получить штраф до одного миллиона рублей. Такое мнение выразил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

"Дело может быть возбуждено по статье 128.1, части второй, Уголовного кодекса "Клевета с использованием средств массовой информации или совершённая в публичном выступлении". Наказывается штрафом до 1 млн рублей или лишением свободы до двух лет", — приводит его слова "Газета.Ru".