Тутберидзе назвала обвинения Тарасовой грязью и потребовала извинений

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова Татьяны Тарасовой, которая обвинила её в причастности к допинговому скандалу с Камилой Валиевой. Тутберидзе назвала заявления Тарасовой клеветой и призвала извиниться.

"Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, в этот раз я жду от вас официальных извинений", — написала Тутберидзе в соцсетях.