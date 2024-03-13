Тутберидзе назвала обвинения Тарасовой грязью и потребовала извинений
Тутберидзе призвала Тарасову извиниться за слова о допинге Валиевой
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь, Софья Сандурская
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на слова Татьяны Тарасовой, которая обвинила её в причастности к допинговому скандалу с Камилой Валиевой. Тутберидзе назвала заявления Тарасовой клеветой и призвала извиниться.
"Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя всё списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, в этот раз я жду от вас официальных извинений", — написала Тутберидзе в соцсетях.
Напомним, из-за обвинений в употреблении допинга Валиеву отстранили от соревнований и аннулировали её золотую медаль, завоёванную на Олимпийских играх в Пекине. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее заявила, что основным виновником допингового скандала вокруг российской фигуристки является её тренер Этери Тутберидзе.