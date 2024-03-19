Гендиректор WADA объяснил, почему у дела Камилы Валиевой такой "неприятный вкус"
Глава WADA Ниггли считает, что Валиеву принесли в жертву ради защиты третьих лиц
Гендиректор WADA Оливье Ниггли дал своеобразную оценку допинговому делу против несовершеннолетней российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, эта история имеет "неприятный вкус", потому что наказание понесла только юная спортсменка, которой, как выразился Ниггли, "пожертвовали" ради защиты лиц, давших ей запрещённый препарат.
"Очень неприятно, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы указать на того, кто на самом деле помогал ей принимать допинг", — приводит слова спортивного функционера ТАСС.
Напомним, что из-за обвинений в употреблении допинга Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение отстранить Валиеву от соревнований и аннулировать её золотые медали, завоёванные на Олимпийских играх в Пекине. При этом первое место в командном турнире отобрали у всей российской сборной. А 7 марта Камилу Валиеву исключили из состава национальной сборной. По официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. По мнению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, запрещённую таблетку могла дать спортсменке только её наставница Этери Тутберидзе. Последняя обвинения отвергла и потребовала извинений.
ТАСС / Донат Сорокин