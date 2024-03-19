Гендиректор WADA объяснил, почему у дела Камилы Валиевой такой "неприятный вкус"

Гендиректор WADA Оливье Ниггли дал своеобразную оценку допинговому делу против несовершеннолетней российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, эта история имеет "неприятный вкус", потому что наказание понесла только юная спортсменка, которой, как выразился Ниггли, "пожертвовали" ради защиты лиц, давших ей запрещённый препарат.

"Очень неприятно, когда вы видите, что был сделан выбор пожертвовать спортсменкой вместо того, чтобы указать на того, кто на самом деле помогал ей принимать допинг", — приводит слова спортивного функционера ТАСС.