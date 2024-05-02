"Ничего не исключаю": Макрон подтвердил планы по отправке войск на Украину
Макрон вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину. Он подчеркнул, что "многие страны Евросоюза" согласились с подходом Парижа насчёт ввода военного контингента, однако уточнять, что это за государства, лидер республики не стал.
"Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий", — сказал Макрон в интервью изданию The Economist.
Отдельно французский лидер отметил, что ЕС придётся задаться вопросом о возможной отправке войск, если ВС РФ прорвут линию фронта и если будет "просьба со стороны Украины".
Напомним, с начала года Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Однако ряд союзников Парижа, в том числе Швеция, Германия и Великобритания, открещиваются от этих заявлений. На этом фоне министр обороны Франции Себастьян Лекорню и его российский коллега Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого последний предупредил, что Париж в случае реализации таких планов будут ждать проблемы. Авторитетные немецкие СМИ указывают, что разговор получился грубым. В то же время Владимир Зеленский поддержал идею французского лидера об отправке войск на Украину.
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