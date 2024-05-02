"Ничего не исключаю": Макрон подтвердил планы по отправке войск на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину. Он подчеркнул, что "многие страны Евросоюза" согласились с подходом Парижа насчёт ввода военного контингента, однако уточнять, что это за государства, лидер республики не стал.

"Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий", — сказал Макрон в интервью изданию The Economist.