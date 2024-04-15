Депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя российский удар по расположению французских наёмников в Славянске, указал на лицемерие президента республики Эмманюэля Макрона, который с начала украинского конфликта пытался вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а потом начал обвинять нашу страну во всех грехах. В беседе с Life.ru парламентарий сравнил французского лидера с "кокеткой".

"Макрон напоминает кокетку, которая, придя на мероприятие, не может решить, с кем из присутствующих ей уйти. Мы помним, как он вёл телефонные переговоры с нашим президентом, видимо, в расчёте на то, что РФ снова купится на уговоры "западных партнёров" и согласится сдать свои позиции. Спектакль был впечатляющий, некоторые даже начали посмеиваться над таким стремлением к посредничеству. А после того, как Макрон понял, что больше ему здесь никто не верит, сразу перестал изображать "ближайшего друга" и с обиженным видом переметнулся к Киеву", — высказался депутат.

По словам Хамитова, такие "кокетки", как правило, всегда заканчивают "самым позорным образом". Сначала они думают, что примкнули к самому сильному и вот-вот победят, а потом, поджав хвост, униженно ползут обратно, пытаясь всем объяснить, что они не при делах, добавил депутат. Только вот объяснить этого никому не удастся: в эпоху Интернета всё слишком очевидно, резюмировал парламентарий.