Макрон считает необходимым продолжать диалог с Россией
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Нужно оставить двери открытыми для переговоров с Россией. Об этом в интервью газете La Tribune заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, от мира и безопасности", — считает политик.
Он, однако, добавил, что в отношениях с Москвой нужно придерживаться политики "стратегической двусмысленности".
Напомним, французский президент не раз говорил о планах Запада оправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. Тем не менее 2 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину.