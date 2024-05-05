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5 мая, 00:51

Макрон считает необходимым продолжать диалог с Россией

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Нужно оставить двери открытыми для переговоров с Россией. Об этом в интервью газете La Tribune заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а значит, от мира и безопасности", — считает политик.

Он, однако, добавил, что в отношениях с Москвой нужно придерживаться политики "стратегической двусмысленности".

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Напомним, французский президент не раз говорил о планах Запада оправить на Украину войска. Союзники Парижа, в частности Швеция, Германия и Великобритания, опровергали эти заявления. Тем не менее 2 мая Макрон вновь заявил, что не исключает отправки наземных войск на Украину.

Лариса Сафронова
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