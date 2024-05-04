Министр обороны Италии отказался отправить войска на Украину Глава Минобороны Италии Крозетто исключил прямое участие в конфликте на Украине 4 мая, 07:37 Италия не хочет напрямую участвовать в конфликте на Украине. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Италия никогда не поддерживала идею ввести свои войска на Украину, поэтому призывы французского лидера Эмманюэля Макрона помочь Киеву прямым участием в конфликте только нагнетают обстановку. Об этом сказал итальянский министр обороны Гвидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.

"Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", — подчеркнул он.

Крозетто заверил, что Италия не собирается даже в будущем рассматривать подобные инициативы. При этом он сослался на действующие в стране законы, которые не позволяют отправлять итальянских солдат за рубеж для участия в боевых действиях. По его словам, Италия могла бы подумать над этим исключительно во исполнение резолюции ООН, однако украинский конфликт не подпадает под этот случай.

Министр добавил, что отправка натовских военных на Украину только усугубила бы ситуацию и отодвинула предполагаемое перемирие сторон. Политик резюмировал, что нет никаких условий для прямого участия в конфликте итальянских военнослужащих. Он признался, что не видит никакой полезности в словах Макрона, требующего отправки войск, но "осуждать президента дружественной страны" Крозетто отказался.

Авторы Татьяна Миссуми