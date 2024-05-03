"Разрешивший" Киеву бить по РФ Кэмерон выступил против идеи Макрона о войсках НАТО на Украине
Глава МИД Британии Кэмерон: Отправка войск НАТО на Украину — опасная эскалация
Отправка войск НАТО на Украину приведёт к опасной эскалации, поэтому делать это не стоит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, реагируя на соответствующие высказывания французского лидера Эмманюэля Макрона — лидер Пятой республики допускает подобное развитие событий.
"Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, поскольку это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных", — сказал он в беседе с Sky News.
По мнению министра, было бы неправильно, если бы бойцы Североатлантического альянса воевали с российскими. В то же время он призвал усилить военную поддержку Украины.
Как сообщал Life.ru, с начала года Макрон не раз подчёркивал, что на Западе обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Но союзникам Парижа пришлось открещиваться от этих заявлений. 2 мая политик снова не исключил отправки войск на Украину. В МИД РФ предположили, что подобные высказывания президента Франции зависят от "цикла".
Кэмерон же накануне заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Также, по словам главы МИД страны, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). В Кремле назвали его слова прямой эскалацией.
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