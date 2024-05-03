"Разрешивший" Киеву бить по РФ Кэмерон выступил против идеи Макрона о войсках НАТО на Украине

Отправка войск НАТО на Украину приведёт к опасной эскалации, поэтому делать это не стоит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, реагируя на соответствующие высказывания французского лидера Эмманюэля Макрона — лидер Пятой республики допускает подобное развитие событий.

"Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, поскольку это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных", — сказал он в беседе с Sky News.

По мнению министра, было бы неправильно, если бы бойцы Североатлантического альянса воевали с российскими. В то же время он призвал усилить военную поддержку Украины.