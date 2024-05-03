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3 мая, 15:24

"Разрешивший" Киеву бить по РФ Кэмерон выступил против идеи Макрона о войсках НАТО на Украине

Глава МИД Британии Кэмерон: Отправка войск НАТО на Украину — опасная эскалация

Отправка войск НАТО на Украину приведёт к опасной эскалации, поэтому делать это не стоит. Такое заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, реагируя на соответствующие высказывания французского лидера Эмманюэля Макрона — лидер Пятой республики допускает подобное развитие событий.

"Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, поскольку это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных", — сказал он в беседе с Sky News.

По мнению министра, было бы неправильно, если бы бойцы Североатлантического альянса воевали с российскими. В то же время он призвал усилить военную поддержку Украины.

Песков назвал очень опасными слова Макрона об отправке войск на Украину
Песков назвал очень опасными слова Макрона об отправке войск на Украину

Как сообщал Life.ru, с начала года Макрон не раз подчёркивал, что на Западе обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. Но союзникам Парижа пришлось открещиваться от этих заявлений. 2 мая политик снова не исключил отправки войск на Украину. В МИД РФ предположили, что подобные высказывания президента Франции зависят от "цикла".

Кэмерон же накануне заявил о "праве" Украины бить по России полученным от Лондона оружием. Также, по словам главы МИД страны, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). В Кремле назвали его слова прямой эскалацией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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