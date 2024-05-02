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2 мая, 17:46

Глава МИД Британии заявил о праве Украины бить по России полученным от Лондона оружием

Глава МИД Кэмерон: Киев имеет право наносить удары британским оружием по РФ

Дэвид Кэмерон. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Дэвид Кэмерон. Обложка © Getty Images / Leon Neal

Киев имеет право использовать британское вооружение для ударов по объектам на территории РФ, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. Такое высказывание он допустил во время визита в украинскую столицу.

"Украина имеет данное право. Когда Россия бьёт внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя", — сказал Кэмерон в беседе с Reuters.

По его словам, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). При этом глава МИД Британии заметил, что его страна "опустошила всё с точки зрения поставки военной техники".

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Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года. Он напомнил, что королевство первым предоставило Киеву долгосрочные гарантии безопасности.

Никита Осипов
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