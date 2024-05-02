Глава МИД Британии заявил о праве Украины бить по России полученным от Лондона оружием

Киев имеет право использовать британское вооружение для ударов по объектам на территории РФ, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. Такое высказывание он допустил во время визита в украинскую столицу.

"Украина имеет данное право. Когда Россия бьёт внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя", — сказал Кэмерон в беседе с Reuters.