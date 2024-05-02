Глава МИД Британии заявил о праве Украины бить по России полученным от Лондона оружием
Глава МИД Кэмерон: Киев имеет право наносить удары британским оружием по РФ
Дэвид Кэмерон. Обложка © Getty Images / Leon Neal
Киев имеет право использовать британское вооружение для ударов по объектам на территории РФ, заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон. Такое высказывание он допустил во время визита в украинскую столицу.
"Украина имеет данное право. Когда Россия бьёт внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя", — сказал Кэмерон в беседе с Reuters.
По его словам, Лондон и дальше будет поддерживать Киев, для этого ежегодно предусмотрено три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). При этом глава МИД Британии заметил, что его страна "опустошила всё с точки зрения поставки военной техники".
Ранее британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон будет оказывать Украине военную поддержку до 2030 года. Он напомнил, что королевство первым предоставило Киеву долгосрочные гарантии безопасности.